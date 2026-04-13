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Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo, PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES, PLAN-DE-CUQUES

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo, PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES, PLAN-DE-CUQUES

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo, PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES, PLAN-DE-CUQUES dimanche 3 mai 2026.

Lieu : PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES

Adresse : 470 AVENUE PASTEUR

Ville : 13380 PLAN-DE-CUQUES

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo Dimanche 3 mai, 07h45 PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T07:45:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T07:45:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127670

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Organisation : CYCLO CLUB DE L ETOILE Mai à vélo

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