Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo, PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES, PLAN-DE-CUQUES

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo Dimanche 3 mai, 07h45 PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T07:45:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T07:45:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127670

PARKING COLLEGE OLYMPE DE GOUGES 470 AVENUE PASTEUR PLAN-DE-CUQUES 13380 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cycloclubdeletoile@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cycloclubdeletoile.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/U4XTsevsG91XusEE9 »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127670 »}]

Organisation : CYCLO CLUB DE L ETOILE Mai à vélo