Randonnée cyclotouriste : mai à vélo, PARKING DE LA JETEE, BAUDUEN

Randonnée cyclotouriste : mai à vélo Jeudi 14 mai, 14h00 PARKING DE LA JETEE Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126769

PARKING DE LA JETEE 4 CHEMIN DU DEFENS BAUDUEN 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « sylvie.riez@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://bauduenveloloisir.sportsregions.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126769 »}]

Organisation : BAUDUEN VELO LOISIR Mai à vélo