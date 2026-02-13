Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, SALLE ARAGON, CHALETTE-SUR-LOING

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Jeudi 21 mai, 07h00 SALLE ARAGON Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T07:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T07:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/123784

SALLE ARAGON 60 RUE MARCEAU CHALETTE-SUR-LOING 45120 Loiret Centre-Val de Loire

Organisation : CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS Mai à vélo