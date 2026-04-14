Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, STADE MUNICIPAL, SAINTE-LIZAIGNE

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Dimanche 10 mai, 08h00 STADE MUNICIPAL Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127574

STADE MUNICIPAL ROUTE DU STADE SAINTE-LIZAIGNE 36260 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « nouhant.jean32@orange.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127574 »}]

Organisation : ASS CYCLISTE DU BAS BERRY Mai à vélo