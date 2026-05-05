Randonnée cyclotouriste : Mai en Vélo, PLASNE, PLASNE

Randonnée cyclotouriste : Mai en Vélo Samedi 9 mai, 14h00 PLASNE Jura

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127595

PLASNE 356 ROUTE DE POLIGNY PLASNE 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « guybesson39@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cycloclubplasne.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127595 »}]

Organisation : C.C. DES MONTS DE PLASNE Mai à vélo