Randonnée cyclotouriste : Matinée Cycliste en terre des Brouilly, ESPACE DES BROUILLY, 578 ROUTE DES BROUILLY, SAINT-LAGER

Randonnée cyclotouriste : Matinée Cycliste en terre des Brouilly Dimanche 24 mai, 07h00 ESPACE DES BROUILLY, 578 ROUTE DES BROUILLY Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125880

ESPACE DES BROUILLY, 578 ROUTE DES BROUILLY MONTEE DE LA CHAPELLE SAINT-LAGER 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ctformidable@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ctformidable.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/125880 »}]

Organisation : CYCLO TANDEMISTE FORMIDABLE Mai à vélo