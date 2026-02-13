Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient, FEUILLETTE, POITIERS

Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient Dimanche 3 mai, 08h30 FEUILLETTE Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126616

FEUILLETTE 3 RUE DE CHALONS POITIERS 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jl@bandedekonas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bandedekonas.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126616 »}]

Organisation : BANDE DE KONAS Mai à vélo