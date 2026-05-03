Randonnée cyclotouriste : Rosée de Mai 2026, MARSILLY, MARSILLY

Randonnée cyclotouriste : Rosée de Mai 2026 Dimanche 3 mai, 08h00 MARSILLY Charente-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126774

MARSILLY 2 RUE DE L’EGLISE MARSILLY 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « philippe.charbau@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.les-randonneurs-rochelais.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126774 »}]

Organisation : LES RANDONNEURS ROCHELAIS Mai à vélo