Randonnée cyclotouristique La Printanière rue du 8 mai 1945 Domérat
Randonnée cyclotouristique La Printanière rue du 8 mai 1945 Domérat samedi 25 avril 2026.
Randonnée cyclotouristique La Printanière
rue du 8 mai 1945 Gymnase COSEC Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Domérat Vélo Club propose une concentration et 4 parcours route balisés pour relever un défi adapté aux envies et au niveau de chacun.
Ouvertes à toutes et à tous , licenciés et non licenciés , La Printanière c’est le plaisir du vélo pour toutes et tous !
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rue du 8 mai 1945 Gymnase COSEC Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 60 26 43
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English :
Domérat Vélo Club offers a concentration and 4 signposted road courses for a challenge adapted to everyone’s level and desires.
Open to all, licensed and non-licensed, La Printanière is cycling fun for all!
L’événement Randonnée cyclotouristique La Printanière Domérat a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme
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