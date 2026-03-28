Randonnée cyclotouristique La Printanière rue du 8 mai 1945 Domérat

Randonnée cyclotouristique La Printanière

rue du 8 mai 1945 Gymnase COSEC Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Domérat Vélo Club propose une concentration et 4 parcours route balisés pour relever un défi adapté aux envies et au niveau de chacun.

Ouvertes à toutes et à tous , licenciés et non licenciés , La Printanière c’est le plaisir du vélo pour toutes et tous !

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rue du 8 mai 1945 Gymnase COSEC Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 60 26 43

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English :

Domérat Vélo Club offers a concentration and 4 signposted road courses for a challenge adapted to everyone’s level and desires.

Open to all, licensed and non-licensed, La Printanière is cycling fun for all!

L’événement Randonnée cyclotouristique La Printanière Domérat a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme