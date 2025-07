Randonnée dans la Forêt de la Papiermühle Espace de Wendel Hombourg-Haut

Randonnée dans la Forêt de la Papiermühle Espace de Wendel Hombourg-Haut samedi 13 septembre 2025.

Randonnée dans la Forêt de la Papiermühle

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 11:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Partez pour 7.5 km d’évasion au coeur de la forêt de la Papiermühle en passant par le Steinberg. Une promenade conviviale guidée par l’association Loisirs Vélo Hombourg. Inscription gratuite auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach. Animation proposée dans le cadre du 50ème anniversaire de la Communauté de communes de Freyming-MerlebachTout public

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Take off for a 7.5 km ride through the heart of the Papiermühle forest via the Steinberg. A friendly ride guided by Loisirs Vélo Hombourg. Free registration at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach. Event organized to celebrate the 50th anniversary of the Freyming-Merlebach Community of Communes

German :

Begeben Sie sich auf eine 7,5 km lange Entdeckungsreise durch den Wald der Papiermühle über den Steinberg. Ein geselliger Ausflug, der vom Verein Loisirs Vélo Hombourg geleitet wird. Kostenlose Anmeldung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Communauté de communes de Freyming-Merlebach angebotene Animation

Italiano :

Partite per una pedalata di 7,5 km nel cuore della foresta di Papiermühle attraverso lo Steinberg. Una pedalata amichevole guidata dall’associazione Loisirs Vélo Hombourg. Iscrizione gratuita presso l’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach. Evento organizzato nell’ambito del 50° anniversario della Comunità dei Comuni di Freyming-Merlebach

Espanol :

Emprenda un recorrido de 7,5 km por el corazón del bosque de Papiermühle a través del Steinberg. Un paseo amistoso guiado por la asociación Loisirs Vélo Hombourg. Inscripción gratuita en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach. Evento organizado en el marco del 50 aniversario de la Mancomunidad de Municipios de Freyming-Merlebach

L’événement Randonnée dans la Forêt de la Papiermühle Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-07-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH