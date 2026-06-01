Randonnée dans les marais de la Tote Moor, Alte Moorhütte, Neustadt am Rübenberge

Randonnée dans les marais de la Tote Moor Vendredi 5 juin, 10h00 Alte Moorhütte Region Hannover

Le ravitaillement en sacs de dos, des chaussures solides, une protection contre le soleil et les insectes sont recommandés. Adulte 5 €, réduit de 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Avec tous les sens, on se dirige vers le marais sur le chemin de l’expérience des marais avec la pédagogue environnementale Elke Bohn. Tourbière, Hochmoor, Torfabbau, Renaturierung – Moore et leur importance pour le climat – Plantes et animaux dans les marais, ainsi que la NSG Totes Moor sont des contenus de la randonnée de deux heures dans les marais, vivante et riche en expériences.

Alte Moorhütte Parkplatz 11, 31536 Neustadt-Mardorf Neustadt am Rübenberge 31536 Mardorf Region Hannover Niedersachsen [{« type »: « phone », « value »: « 05033-939-134 »}, {« type »: « email », « value »: « anmeldung@naturpark-steinhuder-meer.de »}]

Randonnée dans les marais de la réserve naturelle « Totes Moor »

© Elke-Bohn-Moorerlebnisweg-Markus-Muecke