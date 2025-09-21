Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce Port (derrière l’Eglise) Gimouille
Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce Port (derrière l’Eglise) Gimouille dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce
Port (derrière l’Eglise) Place de l’Eglise Gimouille Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:15:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Samedi 20 septembre, rendez vous à 9h15 derrière l’Eglise de GIMOUILLE pour la randonnée d’automne.
Cette randonnée est organisée par l’Association « Les chemins de Traverse ».
Départ à 9h30. 8 / 9 km. Retour à 11h30 avec apéritif offert.
Tarif 5€. .
Port (derrière l’Eglise) Place de l’Eglise Gimouille 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ch2traverse@gmail.com
English : Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce
German : Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce Gimouille a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Nevers