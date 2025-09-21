Randonnée d’automne à Saincaize-Meauce Port (derrière l’Eglise) Gimouille

2025-09-21 09:15:00

2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Samedi 20 septembre, rendez vous à 9h15 derrière l’Eglise de GIMOUILLE pour la randonnée d’automne.

Cette randonnée est organisée par l’Association « Les chemins de Traverse ».

Départ à 9h30. 8 / 9 km. Retour à 11h30 avec apéritif offert.

Tarif 5€. .

Port (derrière l’Eglise) Place de l’Eglise Gimouille 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ch2traverse@gmail.com

