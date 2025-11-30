Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée d’automne Saint-Germain-des-Prés

Randonnée d’automne Saint-Germain-des-Prés dimanche 30 novembre 2025.

Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

La Galissonne vous invite à sa randonnée d’automne !
Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 98 52 00 

English :

La Galissonne invites you to its autumn hike!

German :

La Galissonne lädt Sie zu seiner Herbstwanderung ein!

Italiano :

La Galissonne vi invita alla sua passeggiata autunnale!

Espanol :

¡La Galissonne le invita a su paseo de otoño!

