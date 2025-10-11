Randonnée de Benqué-Molère BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère
9H: Café d’Accueil à la salle des fêtes de Benqué
9H30 Départ de la randonnée 10 km (2H environ), accessible à tous avec ravitaillement tout au long du parcours.
12H30 Apéritif et repas
Menu Oeufs mimosa entrecôte/Frites Salade de fruits
Participation 12€ pour toute la journée, gratuit pour les moins de 8 ans
Inscription avant le 4 octobre au 07 88 95 64 13 ou 07 71 25 01 57 ou 06 15 55 51 28 .
BENQUÉ-MOLÈRE A la salle des fêtes Benqué-Molère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 54 76 18
English :
9H: Welcome coffee at the Benqué village hall
9:30 am: Start of the 10 km hike (approx. 2 hours), open to all, with refreshments along the way.
12.30 pm: Aperitif and meal
Menu: Mimosa eggs entrecote/fries fruit salad
Participation: 12? for the whole day, free for children under 8
German :
9H: Begrüßungskaffee im Festsaal von Benqué
9.30 Uhr: Start der 10 km langen Wanderung (ca. 2 Stunden), die für alle zugänglich ist und auf der gesamten Strecke Verpflegung bietet.
12H30 Aperitif und Essen
Menü: Mimosen-Eier Entrecôte/Pommes frites Obstsalat
Teilnahme: 12? für den ganzen Tag, Kinder unter 8 Jahren frei
Italiano :
9.00: Caffè di benvenuto nella sala del villaggio di Benqué
9.30: Inizio della passeggiata di 10 km (circa 2 ore), aperta a tutti, con ristoro lungo il percorso.
12.30: Aperitivo e pasto
Menù: uova alla mimosa costata di manzo e patatine fritte macedonia di frutta
Partecipazione: 12? per l’intera giornata, gratis per i bambini sotto gli 8 anni
Espanol :
9h: Café de bienvenida en el Ayuntamiento de Benqué
9.30 h: Inicio de la marcha de 10 km (2 horas aproximadamente), abierta a todos, con avituallamiento a lo largo del recorrido.
12.30: Aperitivo y comida
Menú: Huevos mimosa filete de costilla y patatas fritas ensalada de frutas
Participación: 12? para todo el día, gratis para los menores de 8 años
