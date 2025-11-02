Randonnée de Blangy Blangy-sur-Bresle

Randonnée de Blangy

Amateurs de randonnée ou novices, venez dès 9h00 prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.

Départ Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle.

Un guide, Didier ou Richard vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 km) au cœur des vallées de la Bresle.

Tarif 3.00€/marche.

Possibilité d’adhésion à l’année pour 15.00€ (Sous réserve de modification par l’association)

Les deux premières marches découvertes sont offertes … n’hésitez pas ! .

Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25

