Randonnée de Blangy Blangy-sur-Bresle

Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 11:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Amateurs de randonnée ou novices, venez dès 9h00 prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.
Départ Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle.
Un guide, Didier ou Richard vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 km) au cœur des vallées de la Bresle.
Tarif 3.00€/marche.
Possibilité d’adhésion à l’année pour 15.00€ (Sous réserve de modification par l’association)
Les deux premières marches découvertes sont offertes … n’hésitez pas ! .
Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25
