Randonnée de Blangy Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle

Randonnée de Blangy
Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
2026-02-07 2026-03-07
Amateurs de randonnée ou novices, venez dès 9h00 prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.
Départ du parking du Musée du verre de Blangy-sur-Bresle. Un guide vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 km) au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères.
Tarif 3.00€/marche.
Possibilité d’adhésion à l’année pour 15.00€ (Sous réserve de modification par l’association)
Les deux premières marches découvertes sont offertes … n’hésitez pas ! .
Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25
