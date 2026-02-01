Randonnée de Blangy Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle

Randonnée de Blangy

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07

Amateurs de randonnée ou novices, venez dès 9h00 prendre un bol d’air frais avec l’association Blangy Loisirs.

Départ du parking du Musée du verre de Blangy-sur-Bresle. Un guide vous attend pour parcourir les sentiers (10 à 12 km) au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères.

Tarif 3.00€/marche.

Possibilité d’adhésion à l’année pour 15.00€ (Sous réserve de modification par l’association)

Les deux premières marches découvertes sont offertes … n’hésitez pas ! .

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée de Blangy

L’événement Randonnée de Blangy Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Aumale Blangy