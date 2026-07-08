UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cambon-et-Salvergues

RANDONNÉE DE CAMBON Cambon-et-Salvergues

dimanche 9 août 2026 · Cambon-et-Salvergues

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Le Village
Ville
34330 Cambon-et-Salvergues
Département
Hérault
Tarif
18 18

Cambon-et-Salvergues

RANDONNÉE DE CAMBON

Le Village Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Randonnée pédestre accessible à tout public.
Repas champêtre
  .

Le Village Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking trail accessible to everyone.
Picnic

L’événement RANDONNÉE DE CAMBON Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34