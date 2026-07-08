AGENDA · Cambon-et-Salvergues
RANDONNÉE DE CAMBON Cambon-et-Salvergues
dimanche 9 août 2026 · Cambon-et-Salvergues
Informations pratiques
Cambon-et-Salvergues
RANDONNÉE DE CAMBON
Le Village Cambon-et-Salvergues Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Randonnée pédestre accessible à tout public.
Repas champêtre
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Le Village Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97
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English :
Hiking trail accessible to everyone.
Picnic
L’événement RANDONNÉE DE CAMBON Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34