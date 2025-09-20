Randonnée « De croix en croix » Place Charles-de-Gaulle Châteaugay

Randonnée « De croix en croix » Place Charles-de-Gaulle Châteaugay samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’association pour la Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay vous propose une randonnée guidée par ses membres afin de faire le tour des quinze croix de la commune et de vous raconter leur histoire.

Place Charles-de-Gaulle Place Charles-de-Gaulle 63119 Châteaugay Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473872335 https://www.chateaugay.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Châteaugay