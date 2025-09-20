Randonnée de la Bergerie nationale au château de Guéville Bergerie nationale Rambouillet

Randonnée de la Bergerie nationale au château de Guéville 20 et 21 septembre Bergerie nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées uropéennes du patrimoine, l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires vous invite à découvrir le patrimoine naturel et historique du territoire à travers des randonnées inédites.

Au départ de la Bergerie nationale, ferme pédagogique et historique située dans le Domaine national de Rambouillet, partez pour une balade à pied ou à vélo qui vous mènera jusqu’au Château de Guéville, joyau méconnu niché au cœur de la vallée de la Guéville !

Programme des randonnées :

– Samedi et dimanche à 10h : randonnée pédestre

– Dimanche à 14h et 16h : randonnée cycliste

Que vous soyez passionné de nature, amateur d’histoire ou simple curieux, ces randonnées vous permettront d’allier activité de plein air et découverte culturelle.

Bergerie nationale Parc du Château 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France https://www.bergerie-nationale.fr/ De la grande ferme royale de Louis XVI à la Bergerie nationale, ce sont plus de deux siècles d'histoire consacrés à l'expérimentation en agriculture, la recherche appliquée, la diffusion des bonnes pratiques et de l'innovation. La Bergerie nationale est aussi une grande ferme pédagogique accueillant 100 000 visiteurs par an. À l'occasion de ces Journées et dans un cadre majestueux, la Bergerie nationale souhaite faciliter le partage des connaissances et des idées grâce à des échanges éducatifs et ludiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

Office de tourisme Rammbouillet Territoires