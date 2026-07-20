Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône
dimanche 30 août 2026 · Ouroux-sur-Saône
Informations pratiques
Ouroux-sur-Saône
Randonnée de la Clé de Sol
35 bis rue Gaillard Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 10:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Circuits à travers le village passant par les champs, les forêts et les lacs. Pas ou peu de dénivelé mais très agréable. Accueil avec café et petites gourmandises.
Circuits de 8, 12 et 16 km avec ravitaillement. .
35 bis rue Gaillard Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 49 97 59 harmonieouroux@gmail.com
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English : Randonnée de la Clé de Sol
L’événement Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)