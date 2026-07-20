Informations pratiques

Ouroux-sur-Saône

Randonnée de la Clé de Sol

35 bis rue Gaillard Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 10:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Circuits à travers le village passant par les champs, les forêts et les lacs. Pas ou peu de dénivelé mais très agréable. Accueil avec café et petites gourmandises.

Circuits de 8, 12 et 16 km avec ravitaillement. .

35 bis rue Gaillard Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 49 97 59 harmonieouroux@gmail.com

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English : Randonnée de la Clé de Sol

L’événement Randonnée de la Clé de Sol Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)