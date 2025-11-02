Randonnée de la Courge Esplanade de la Fanée Rognes

Esplanade de la Fanée Chemin de la Fanée Rognes Bouches-du-Rhône

Nous vous proposons une journée en pleine nature, alliant sport, découverte et gastronomie.

Partez pour une randonnée facile d’environ 13km avec des petites dégustations au fil du parcours et des paysages exceptionnels, dont les anciennes carrières.

13ème édition de la Randonnée gourmande de la Courge Nouveauté cette année inscription obligatoire pour une meilleure fluidité !



• Parcours facile d’environ 13km, parfait pour une sortie en solo, en famille ou entre amis

• Petites dégustations aux 3 postes de ravitaillement, où vous pourrez goûter les saveurs de notre terroir, dont la fameuse soupe de courge

• Paysages automnaux avec des points de vue exceptionnels et un passage par les somptueuses Anciennes Carrières





Nouveauté cette année inscription obligatoire avec paiement anticipé, au plus tard le vendredi 31 octobre à 18h, en ligne sur ville-rognes.fr ou auprès de l’Office de tourisme de Rognes.



Cette mesure vise à fluidifier les départs, limiter l’attente sur le parcours et permettre un meilleur ajustement des quantités avec les producteurs, en particulier pour les produits frais. Chacun pourra ainsi pleinement profiter des dégustations proposées.





Informations pratiques



– Parcours environ 13 km niveau facile

– Départs libres entre 8h30 et 12h

– Lieu de départ parking de la Fanée (face à l’école primaire)

– Arrivée centre du village, où se tiendra la Fête de la Courge



À noter



– Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés

– Nos amis les chiens sont autorisés tenus en laisse (période de chasse)



Pour votre sécurité



– Interdiction de fumer et d’allumer un feu

– La commune est assurée en responsabilité civile auprès de la SMACL (RC personnel obligatoire)

– Un poste de la Croix Rouge sera présent sur place

– Le Corps des Sapeurs-Pompiers et la Gendarmerie sont informés de la manifestation

– L’inscription vaut déclaration de bonne santé

– Tout participant ne respectant pas les consignes n’est plus sous la responsabilité de la commune et n’est plus couvert par l’assurance



Conseils pratiques



– Merci de penser à apporter un gobelet pour les dégustations

– Les dégustations sont des bouchées elles ne constituent pas un repas complet

– Pensez à emmener un pique-nique et de l’eau en quantité suffisante

– Prévoyez des chaussures adaptées à la randonnée

– La marche est maintenue quelles que soient les conditions météo (sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal)





Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment chaleureux, gourmand et nature ! .

Esplanade de la Fanée Chemin de la Fanée Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We offer you a day out in nature, combining sport, discovery and gastronomy.

Set off on an easy 13km hike, with tastings along the way and exceptional scenery, including the old quarries.

German :

Wir schlagen Ihnen einen Tag in der Natur vor, der Sport, Entdeckungen und Gastronomie miteinander verbindet.

Begeben Sie sich auf eine leichte Wanderung von ca. 13 km mit kleinen Kostproben auf der Strecke und außergewöhnlichen Landschaften, darunter die alten Steinbrüche.

Italiano :

Godetevi una giornata all’aria aperta, combinando sport, scoperta e gastronomia.

Partite per una facile escursione di 13 km con degustazioni lungo il percorso e un paesaggio eccezionale, comprese le vecchie cave.

Espanol :

Disfrute de un día al aire libre, combinando deporte, descubrimiento y gastronomía.

Emprenda una caminata fácil de 13 km con degustaciones por el camino y paisajes excepcionales, incluidas las antiguas canteras.

