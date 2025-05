Randonnée de la Fête des Mères de Villebret – Villebret, 25 mai 2025 09:00, Villebret.

Allier

Randonnée de la Fête des Mères de Villebret Place de l’Eglise Villebret Allier

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Randonnée en faveur de la lutte contre le cancer du sein

Place de l’Eglise

Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitesdesfetesdevillebret@gmail.com

English :

Walk in aid of the fight against breast cancer

German :

Wanderung zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs

Italiano :

Camminata a favore della lotta contro il cancro al seno

Espanol :

Marcha a favor de la lucha contra el cáncer de mama

