RANDONNÉE DE LA FÊTE LOCALE Marquefave samedi 23 août 2025.

MARQUEFAVE Marquefave Haute-Garonne

Début : 2025-08-23 08:30:00

fin : 2025-08-23 11:30:00

2025-08-23

A l’occasion de la fête locale, l’association de gymnastique organise une randonnée de 10kms aux alentours de Marquefave.

MARQUEFAVE Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie jsarr@orange.fr

English :

To mark the local festival, the gymnastics association is organizing a 10km hike around Marquefave.

German :

Anlässlich des örtlichen Festes organisiert der Turnverein eine 10 km lange Wanderung in der Umgebung von Marquefave.

Italiano :

In occasione della festa locale, l’associazione di ginnastica organizza una passeggiata di 10 km intorno a Marquefave.

Espanol :

Con motivo de la fiesta local, la asociación de gimnasia organiza una marcha de 10 km alrededor de Marquefave.

