Randonnée de la galette à Rahart

Rahart Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 07:30:00

fin : 2026-01-11 09:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Rahart Animations Loisirs vous invite à la randonnée de la galette.

Randonnée de la galette à Rahart. Ce dimanche, ne manquez pas la Rando de la Galette à Rahart ! Quatre parcours vous sont proposés 10, 14, 17 ou 21 km, pour une sortie en pleine nature, conviviale et sportive. Venez nombreux partager ce moment chaleureux et découvrir la beauté des paysages locaux. .

Rahart 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 05 47 29

English :

Rahart Animations Loisirs invites you to the « Galette » walk.

German :

Rahart Animations Loisirs lädt Sie zur Galette-Wanderung ein.

Italiano :

Rahart Animations Loisirs vi invita alla passeggiata « Galette ».

Espanol :

Rahart Animations Loisirs le invita al paseo « Galette ».

L’événement Randonnée de la galette à Rahart Rahart a été mis à jour le 2025-07-23 par ADT41