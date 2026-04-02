Randonnée de la Gohelle Liévin

Liévin

Randonnée de la Gohelle

Rue La bruyère Salle Amédée Voisin Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

C’est parti ! On vous attend nombreux !

Pas besoin de chrono ni de dossard pour vivre une vraie sortie outdoor. La Randonnée de la Gohelle t’invite à prendre le temps, lever la tête et explorer un territoire qui a du caractère. Ici, on marche pour le plaisir, pour l’effort juste, et pour ces paysages qui racontent bien plus qu’ils ne montrent.

Que tu viennes en famille, entre potes ou avec l’envie de te challenger un peu plus, la Gohelle te déroule ses sentiers. À ton rythme, mais avec intention.

Ce que tu vas trouver sur place

Quatre parcours de randonnée accessibles à tous les niveaux 6 km, 12 km, 16 km et 20 km ;

Un terrain varié mêlant chemins naturels, reliefs marqués et panoramas dégagés ;

Un échauffement collectif avant chaque départ et un cadeau pour chaque participant + une petite surprise à l’arrivée ;

Un accueil café dès 7h30 pour bien lancer la journée ;

Un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée (pense à prendre ton éco-cup ou ta gourde, aucun contenant ne sera distribué) ;

Une organisation simple et efficace, avec des départs au choix à 8h30 ou 10h00, depuis la Salle Amédée Voisin.

Focus parcours

La Gohelle, ça ne se traverse pas distraitement. Les itinéraires serpentent entre plaines verdoyantes, collines emblématiques et points de vue qui valent largement une pause gourde. Le 6 km joue la carte de l’accessibilité, parfait pour une sortie tranquille ou une première approche. Le 12 km allonge le plaisir sans brusquer. Le 16 km commence à demander un peu plus d’engagement. Et le 20 km, lui, s’adresse clairement à celles et ceux qui aiment quand les jambes travaillent autant que les yeux.

Peu importe la distance, le décor reste le même authentique, ouvert, et franchement agréable à parcourir.

3 (très) bonnes raisons de participer

Explorer la Gohelle autrement, loin des routes et au plus près de ses paysages naturels et patrimoniaux ;

Partager un moment outdoor simple et fédérateur, sans pression, mais avec du sens ;

Choisir ton format, selon ton niveau, ton envie du jour ou celle de ton groupe. .

Rue La bruyère Salle Amédée Voisin Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 88 79

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English :

We’re off! We look forward to seeing you there!

L’événement Randonnée de la Gohelle Liévin a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin