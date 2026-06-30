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AGENDA · Lanfains

Randonnée de la Lande aux Courlis Église Notre Dame de Clarté Lanfains

vendredi 7 août 2026 · Église Notre Dame de Clarté · Lanfains

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Notre Dame de Clarté
Adresse
Rue des Fontaines
Ville
22800 Lanfains
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanfains

Randonnée de la Lande aux Courlis

Église Notre Dame de Clarté Rue des Fontaines Lanfains Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Une randonnée à travers la lande aux Courlis de Lanfains, à la découverte de l’histoire des pillotous avec au terme de ces 10 kms une visite de l’église restaurée de Lanfains.   .

Église Notre Dame de Clarté Rue des Fontaines Lanfains 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52 

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English :

L’événement Randonnée de la Lande aux Courlis Lanfains a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme