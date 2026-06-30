Randonnée de la Lande aux Courlis Église Notre Dame de Clarté Lanfains

Informations pratiques

Lanfains

Randonnée de la Lande aux Courlis

Église Notre Dame de Clarté Rue des Fontaines Lanfains Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Une randonnée à travers la lande aux Courlis de Lanfains, à la découverte de l’histoire des pillotous avec au terme de ces 10 kms une visite de l’église restaurée de Lanfains. .

Église Notre Dame de Clarté Rue des Fontaines Lanfains 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52

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English :

L’événement Randonnée de la Lande aux Courlis Lanfains a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme