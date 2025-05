RANDONNÉE DE LA MAYENNE ANGEVINE Cyclo Club de Château Gontier – Quai Docteur Georges Lefèvre Château-Gontier-sur-Mayenne, 8 juin 2025 07:30, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Mayenne

RANDONNÉE DE LA MAYENNE ANGEVINE Cyclo Club de Château Gontier Quai Docteur Georges Lefèvre Parc Saint Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 07:30:00

fin : 2025-06-08 10:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Le CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER organise un événement sportif qui ravira les amateurs de randonnée pédestre et cycliste. Que vous soyez débutant ou confirmé, cette journée promet d’être riche en découvertes et en sensations fortes.

Au programme, plusieurs circuits sont proposés pour satisfaire tous les niveaux et toutes les envies. Les amateurs de VTT pourront choisir entre des parcours de 20, 40, 50 ou 60 kilomètres. Les cyclistes quant à eux auront le choix entre des itinéraires de 40 ou 70 kilomètres. Enfin, les marcheurs auront le plaisir de parcourir des distances allant de 5 à 20 kilomètres.

L’organisation est assurée par le CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER, une équipe passionnée qui met tout en œuvre pour garantir la réussite de cette randonnée pédestre. Leur expérience et leur professionnalisme sauront vous guider tout au long du parcours.

Le départ et le retour des circuits se feront depuis le parc St Fiacre à Château-Gontier.

Restauration et boissons offerte à l’arrivée

Tarifs 6€ en préinscription (sur Helloasso) 8€ sur place 5€ moins de 14 ans

Informations 06 33 07 24 07 clavreul-thierry@yahoo.fr .

Quai Docteur Georges Lefèvre Parc Saint Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 07 24 07 clavreul-thierry@yahoo.fr

English :

CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER is organizing a sporting event that will delight hiking and cycling enthusiasts. Whether you’re a beginner or an experienced cyclist, this day promises to be full of discoveries and thrills.

German :

Der CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER organisiert ein Sportereignis, das Wander- und Radsportfans begeistern wird. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, dieser Tag verspricht, reich an Entdeckungen und Nervenkitzel zu werden.

Italiano :

Il CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER organizza un evento sportivo che farà la gioia degli amanti delle passeggiate e della bicicletta. Che siate principianti o ciclisti esperti, questa giornata promette di essere ricca di scoperte ed emozioni.

Espanol :

El CYCLO CLUB PAYS DE CHATEAU-GONTIER organiza un evento deportivo que hará las delicias de los amantes del senderismo y el ciclismo. Tanto si eres principiante como si eres un ciclista experimentado, esta jornada promete estar llena de descubrimientos y emociones.

L’événement RANDONNÉE DE LA MAYENNE ANGEVINE Cyclo Club de Château Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-05-17 par SUD MAYENNE