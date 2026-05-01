Diors

Randonnée de la Pentecôte

2 Rue des Tilleuls Diors Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Une randonnée de Pentecôte organisée par l’association Familles Rurales de Diors, 4 parcours vous sont proposés (6-8-12-18 km).

Ravitaillement et vin d’honneur à l’arrivée ! 4 .

2 Rue des Tilleuls Diors 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 64 09 12

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English :

A Pentecost hike organized by the Familles Rurales association in Diors, with 4 routes on offer (6-8-12-18 km).

L’événement Randonnée de la Pentecôte Diors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme