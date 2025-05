Randonnée de la Pentecôte – Tournon-Saint-Martin, 8 juin 2025 08:00, Tournon-Saint-Martin.

Indre

Randonnée de la Pentecôte Rue du Moulin Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Tournon Rando vous propose sa traditionnelle randonnée pédestre de la Pentecôte. Une grande brocante aura lieu également le même jour organisée par le comité des fêtes de Tournon-Saint-Martin.

Rando circuits fléchés 11 et 15 km et randonnée douce de 6 km. Brocante, fête foraine, restauration, buvette. 2 .

Rue du Moulin

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87 tournonrando.aa@orange.fr

English :

Tournon Rando proposes you its traditional Pentecost walking tour. A big flea market will also take place the same day organized by the Tournon-Saint-Martin’s festival committee.

German :

Tournon Rando bietet Ihnen seine traditionelle Pfingstwanderung an. Am selben Tag findet auch ein großer Flohmarkt statt, der vom Festkomitee von Tournon-Saint-Martin organisiert wird.

Italiano :

Tournon Rando organizza la tradizionale passeggiata di Pentecoste. Lo stesso giorno si terrà anche un grande mercato delle pulci, organizzato dal comitato del festival di Tournon-Saint-Martin.

Espanol :

Tournon Rando organiza su tradicional paseo de Pentecostés. Ese mismo día, el comité de fiestas de Tournon-Saint-Martin organiza un gran mercadillo.

L’événement Randonnée de la Pentecôte Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-05-23 par Destination Brenne