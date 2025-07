Randonnée de la Pleine Lune Bulligny

Randonnée de la Pleine Lune Bulligny dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée de la Pleine Lune

2 Place de l'Eglise Bulligny Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-09-07 18:30:00

2025-09-07 20:30:00

2025-09-07

Je marche, tu rêves à la nuit, à la Lune,

on randonne en silence ou en poésie, sur le parcours du picvert…

Dite Lune des moissons, vous admirerez la Pleine Lune ; notre marche serait annulée en cas de météo orageuse pour rester en sécurité, donc loin des arbres, foudre oblige…

« Par le passé, on affirmait que cette période de l’automne permettait aux fermiers d’engranger les récoltes même après le coucher du Soleil, d’où le nom donné à cette pleine lune. » source wikipedia.

Un bon plan Nature pour fêter la Rentrée !?

Rendez-vous sur le parking devant l’église et avançons tranquillement sur la randonnée du picvert, les yeux et les oreilles grands ouvertes à l’écoute de la nuit qui tombe… Le nez aussi sensible aux parfums des fleurs de la nuit ?

Tout public.

Gratuité pour nos adhérents. 10 € > 16 ans.

Tout public

2 Place de l'Eglise Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

I walk, you dream of the night, of the Moon,

we walk in silence or in poetry, on the picvert’s path…

Called the Harvest Moon, you’ll be able to admire the Full Moon; our walk will be cancelled in the event of stormy weather, so we’ll be safe and away from the trees, as lightning will strike…

« In the past, it was said that this period of autumn enabled farmers to reap the harvest even after sunset, hence the name given to this full moon. » source wikipedia.

Nature’s best way to celebrate the start of the new school year!

Meet us at the parking lot in front of the church and take a leisurely stroll along the picvert trail, eyes and ears wide open as the night falls… Your nose also sensitive to the scent of night flowers?

Open to all.

Free for our members. 10 ? > 16 years.

Suitable clothing.

German :

Ich wandere, du träumst von der Nacht, vom Mond,

wir wandern in Stille oder Poesie, auf dem Weg des Spechts…

Dite Mond der Ernte, Sie werden den Vollmond bewundern; unsere Wanderung würde bei stürmischem Wetter abgesagt werden, um in Sicherheit zu bleiben, also weg von den Bäumen, Blitzschlag verpflichtet…

« In der Vergangenheit wurde behauptet, dass diese Zeit im Herbst es den Bauern ermöglichte, die Ernte auch nach Sonnenuntergang einzufahren, daher der Name, der diesem Vollmond gegeben wurde » Quelle wikipedia.

Ein Naturtipp zur Feier des Herbstanfangs!

Wir treffen uns auf dem Parkplatz vor der Kirche und machen uns auf den Weg zum Specht, die Augen und Ohren weit geöffnet, um die einbrechende Nacht zu beobachten… Die Nase ist auch empfänglich für die Düfte der Nachtblumen?

Für alle Altersgruppen geeignet.

Kostenlos für unsere Mitglieder. 10 ? > 16 Jahre.

Angepasste Kleidung.

Italiano :

Io cammino, tu sogni la notte, la Luna,

camminiamo in silenzio o in poesia, sul sentiero del picvert…

Chiamata Luna del Raccolto, potrete ammirare la Luna Piena; la nostra passeggiata sarà annullata in caso di tempo burrascoso, quindi saremo al sicuro e lontani dagli alberi, poiché i fulmini sono all’ordine del giorno…

« In passato si diceva che questo periodo dell’autunno permettesse ai contadini di raccogliere i loro raccolti anche dopo il tramonto, da qui il nome dato a questa luna piena ». fonte wikipedia.

Il modo migliore della natura per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico!

Ritroviamoci al parcheggio di fronte alla chiesa e facciamo una piacevole passeggiata lungo il sentiero del picvert, con gli occhi e le orecchie ben aperti al calar della notte… Anche il vostro naso è sensibile al profumo dei fiori notturni?

Aperto a tutti.

Gratuito per i nostri soci. 10 ? > 16 anni.

Abbigliamento adeguato.

Espanol :

Yo camino, tú sueñas con la noche, con la Luna,

caminamos en silencio o en poesía, por el sendero del picvert…

Llamada la Luna de la Cosecha, podrás admirar la Luna Llena; nuestro paseo se cancelará en caso de tiempo tormentoso, así que estaremos a salvo y lejos de los árboles, ya que los relámpagos están a la orden del día…

« En el pasado, se decía que este periodo del otoño permitía a los agricultores recoger sus cosechas incluso después de la puesta de sol, de ahí el nombre dado a esta luna llena » fuente wikipedia.

¡La mejor forma que tiene la naturaleza de celebrar el inicio del nuevo curso escolar!

Reúnanse en el aparcamiento frente a la iglesia y paseen tranquilamente por el sendero del picvert, con los ojos y los oídos bien abiertos mientras cae la noche… ¿Tu nariz también es sensible al aroma de las flores nocturnas?

Abierto a todos.

Gratuito para nuestros socios. 10 ? > 16 años.

Ropa adecuada.

