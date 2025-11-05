Randonnée de la Pleine Lune Bulligny

Randonnée de la Pleine Lune

2 Place de l’Eglise Bulligny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 17:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Je marche, tu rêves à la nuit, à la Lune,

on randonne en silence ou en poésie, sur le parcours du picvert…

Régal sensoriel.

Dite Lune des castors, vous admirerez cette Pleine Lune en après-midi cette fois ; notre marche serait annulée en cas de météo orageuse pour rester en sécurité, donc loin des arbres, foudre oblige…

Cette Pleine Lune de novembre est nommée ainsi par les communautés amérindiennes comme la période où les castors se préparaient pour l’hiver en réparant leurs huttes et en construisant des barrages. Source national geographic.fr ; en novembre, ils renforcent leurs barrages et font leurs réserves avant l’hiver.

Tout public.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite, et nous le regrettons.

Gratuité pour nos adhérents. 10 € > 16 ans.

Vêture adaptée.

Un bon plan Nature pour être en lien avec notre faune locale !? car ici point de castor …Tout public

10 .

2 Place de l’Eglise Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 98 48 69

English :

I walk, you dream of the night, of the Moon,

we walk in silence or in poetry, on the picvert’s path…

A sensory delight.

Known as the Beaver Moon, you’ll be able to admire this Full Moon in the afternoon this time; our walk will be cancelled in the event of stormy weather, so we’ll be safe and away from the trees, as lightning is a necessity…

This November Full Moon is named by Amerindian communities as the time when beavers prepared for winter by repairing their lodges and building dams. Source national geographic.fr; in November, they reinforce their dams and stock up before winter.

Open to all.

Not accessible to people with reduced mobility, and we regret this.

Free for our members. 10 ? > 16 years.

Suitable clothing.

A good Nature plan to get in touch with our local fauna!? because no beavers here…

German :

Ich wandere, du träumst von der Nacht, vom Mond,

man wandert in Stille oder in Poesie, auf dem Weg des Spechts…

Sinnlicher Leckerbissen.

Unser Spaziergang würde bei stürmischem Wetter abgesagt werden, um in Sicherheit zu bleiben, also weg von den Bäumen, Blitzschlag verpflichtet…

Dieser Vollmond im November wird von den indianischen Gemeinschaften nach der Zeit benannt, in der die Biber sich auf den Winter vorbereiteten, indem sie ihre Hütten reparierten und Dämme bauten. Quelle national geographic.de; im November verstärken sie ihre Dämme und legen ihre Vorräte vor dem Winter an.

Für alle Altersgruppen zugänglich.

Nicht zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität, was wir bedauern.

Kostenlos für unsere Mitglieder. 10 ? > 16 Jahre.

Angepasste Kleidung.

Ein guter Plan für die Natur, um mit unserer lokalen Fauna in Verbindung zu bleiben, denn hier gibt es keine Biber …

Italiano :

Io cammino, tu sogni la notte, la Luna,

camminiamo in silenzio o in poesia, lungo il sentiero del picvert…

Una delizia sensoriale.

Conosciuta come la Luna del Castoro, potrete ammirare questa Luna Piena nel pomeriggio di oggi. La nostra passeggiata sarà annullata in caso di tempo burrascoso, per essere sicuri, quindi lontano dagli alberi, fulmini permettendo…

Questa Luna Piena di novembre è chiamata dalle comunità amerindie come il periodo in cui i castori si preparavano all’inverno riparando le loro logge e costruendo dighe Fonte national geographic.fr; a novembre rinforzano le dighe e fanno scorte prima dell’inverno.

Aperto al pubblico.

Non accessibile alle persone a mobilità ridotta, il che ci dispiace.

Gratuito per i nostri soci. 10 ? > 16 anni.

Abbigliamento adatto.

Un ottimo modo per entrare in contatto con la nostra fauna locale!? perché qui non ci sono castori…

Espanol :

Yo camino, tú sueñas con la noche, con la Luna,

caminamos en silencio o en poesía, por el sendero del picvert…

Una delicia sensorial.

Conocida como la Luna del Castor, podrá admirar esta Luna Llena por la tarde esta vez. Nuestro paseo se cancelará en caso de tiempo tormentoso, para estar seguros, así que aléjese de los árboles, si los rayos lo permiten…

Las comunidades amerindias denominan esta Luna Llena de noviembre como el periodo en el que los castores se preparaban para el invierno reparando sus refugios y construyendo presas Fuente national geographic.fr; en noviembre, refuerzan sus presas y se aprovisionan antes del invierno.

Abierto al público en general.

No accesible a personas con movilidad reducida, lo cual lamentamos.

Gratuito para nuestros socios. 10 ? > 16 años.

Ropa adecuada.

Una buena manera de entrar en contacto con nuestra fauna local… porque aquí no hay castores…

L’événement Randonnée de la Pleine Lune Bulligny a été mis à jour le 2025-10-29 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME