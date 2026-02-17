Randonnée de la Pleine Lune dite des vers

2 Place de l’Eglise Bulligny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Je marche, tu rêves,

à la nuit, non,

à la Lune, oui, en plein après-midi ;

on randonne en silence ou en poésie,

sur le parcours balisé du picvert…

Dite Lune du corbeau ou lune du ver, vous admirerez la Pleine Lune ; si on se sent inspiré, on pourra se mettre en écriture poétique ! C’est le réveil de la Nature, on remet la machine en marche ! Serez-vous des nôtres ?

Notre marche sera annulée en cas de météo tempêtueuse pour rester en sécurité.

Vêture adaptée.

Animatrice et contact Isabelle Hameau.

Gratuité pour nos adhérents 2026. 10 € > 16 ans. Parking devant l’église.Tout public

10 .

2 Place de l’Eglise Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 98 48 69 aujardindlazabelle@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I walk, you dream,

at night, no,

to the moon, yes, in the middle of the afternoon ;

we hike in silence or in poetry,

on the picvert’s marked trail…

Known as the Raven’s Moon or the Worm’s Moon, you can admire the Full Moon; if you’re feeling inspired, you can start writing poetry! It’s Nature’s wake-up call, and we’re putting the machine back into motion! Will you join us?

Our walk will be cancelled in case of stormy weather, to be on the safe side.

Suitable clothing.

Leader and contact: Isabelle Hameau.

Free for our 2026 members. 10 ? > 16 years. Parking in front of the church.

L’événement Randonnée de la Pleine Lune dite des vers Bulligny a été mis à jour le 2026-02-17 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME