5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-27 2025-09-28

L’association Cyclo Club Mévennais organise sa traditionnelle randonnée de la Saint-Denis.

Ouvert aux cyclotouristes licenciés ou non et désormais aux pédestres.

8 circuits sont organisés dont

4 circuits route (34km familiale, 52km, 65km et 82km)

2 circuits VTT (35km et 50km)

1 circuit gravel (64km)

1 circuit pédestre (10km).

Un ravitaillement a lieu sur tous les circuits, pot d’accueil et verre de l’amitié au retour avec la possibilité de savourer une galette saucisse.

Accueil et inscription au local de l’association rue de Gaël à Saint Méen.

Tarif pour les licenciés FFCT 4€ et 2€ galette saucisse

Tarif pour les non licenciés FFCT 7€ avec galette saucisse. .

5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 80 54 32

L’événement Randonnée de la Saint-Denis Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN