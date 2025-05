Randonnée de la Saint-Jean de Goujoun’Art – Goujounac, 22 juin 2025 08:45, Goujounac.

Lot

Randonnée de la Saint-Jean de Goujoun’Art RDV parking du Rampeau Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:45:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Dans le cadre de l’exposition de la Saint-Jean de Goujoun’Art, venez participer à la randonnée guidée par l’association Rando Val.

RDV à 8h45, parking du Rampeau randonnée d’environ 9 km.

Auberge espagnole avec apéritif et vin offerts à l’issue de la randonnée.

Ceux dont le nom de famille commence par A jusqu’à L apporteront des préparations salées.

De M à Z apporteront des préparations sucrées.

Apportez vos couverts.

Prévoir des chaussures de marches .

RDV parking du Rampeau

Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 87 17 17 46

English :

As part of Goujoun’Art’s Saint-Jean exhibition, take part in a hike guided by the Rando Val association.

German :

Nehmen Sie im Rahmen der Johannisausstellung von Goujoun’Art an einer von der Vereinigung Rando Val geführten Wanderung teil.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Saint-Jean di Goujoun’Art, partecipate a un’escursione guidata dall’associazione Rando Val.

Espanol :

En el marco de la exposición Saint-Jean de Goujoun’Art, participe en una excursión guiada por la asociación Rando Val.

L’événement Randonnée de la Saint-Jean de Goujoun’Art Goujounac a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Cazals-Salviac