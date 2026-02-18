Randonnée de la Saint Patrick Ecole Montfort Crossac

Randonnée de la Saint Patrick

Ecole Montfort 2 rue de la Brière Crossac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22 08:30:00

2026-03-22

Randonnée de la Saint-Patrick

Dimanche 22 mars 2026

Rendez-vous à partir de 8h30 pour une belle randonnée accessible à tous

4 parcours au choix

6 km

9 km

13 km

16 km

À faire en famille ou entre amis

Adultes 6 €

3 12 ans 1 €

moins de 3 ans gratuit

Petite restauration et bar sur place

Organisation Apel Montfort de Crossac

apelecolemontfort@gmail.com .

Ecole Montfort 2 rue de la Brière Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

