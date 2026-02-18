Randonnée de la Saint Patrick Ecole Montfort Crossac
Randonnée de la Saint Patrick Ecole Montfort Crossac dimanche 22 mars 2026.
Randonnée de la Saint Patrick
Ecole Montfort 2 rue de la Brière Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:30:00
fin : 2026-03-22 08:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Randonnée de la Saint-Patrick
Dimanche 22 mars 2026
Rendez-vous à partir de 8h30 pour une belle randonnée accessible à tous
4 parcours au choix
6 km
9 km
13 km
16 km
À faire en famille ou entre amis
Adultes 6 €
3 12 ans 1 €
moins de 3 ans gratuit
Petite restauration et bar sur place
Organisation Apel Montfort de Crossac
apelecolemontfort@gmail.com .
Ecole Montfort 2 rue de la Brière Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée de la Saint Patrick Crossac a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44