Randonnée de la Saint Pierre – Salles, 8 juin 2025 08:00, Salles.

Lot-et-Garonne

Randonnée de la Saint Pierre Salles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organise une randonnée au départ du bourg de Salles.

Trois circuits vous seront proposés au départ de Salles 17, 9 et 4 km

Café de départ, carnet de route et apéritif d’arrivée offerts.

Repas possible le midi sur réservation.

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organise une randonnée au départ du bourg de Salles.

Trois circuits de différentes distances vous seront proposés au départ de Salles 17, 9 et 4 km

Café de départ, carnet de route et apéritif d’arrivée offerts.

Repas le midi à la salle des fêtes (réservation obligatoire avant le 30 mai). Au menu potage perlé, assiette de saison, poule au pot farcie, fromage, dessert, vin, café. N’oubliez pas d’apporter vos assiettes et couverts. .

Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 45 32

English : Randonnée de la Saint Pierre

The Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris is organizing a hike starting from the village of Salles.

Three circuits will be proposed from Salles: 17, 9 and 4 km

Complimentary coffee at the start, logbook and aperitif at the finish.

Lunch available on reservation.

German : Randonnée de la Saint Pierre

Die Association pour la Sauvegarde de l’Eglise St Pierre de Vauris organisiert eine Wanderung von der Ortschaft Salles aus.

Es werden Ihnen drei Strecken ab Salles angeboten: 17, 9 und 4 km

Startkaffee, Routenbuch und Aperitif bei der Ankunft werden angeboten.

Mittagessen auf Vorbestellung möglich.

Italiano :

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organizza una passeggiata con partenza dal villaggio di Salles.

Sono previsti tre percorsi con partenza da Salles: 17, 9 e 4 km

Caffè in omaggio alla partenza, libro del percorso e aperitivo all’arrivo.

Pranzo su prenotazione.

Espanol : Randonnée de la Saint Pierre

La Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organiza una caminata que saldrá del pueblo de Salles.

Habrá tres recorridos a partir de Salles: 17, 9 y 4 km

Café de cortesía a la salida, libro de ruta y aperitivo a la llegada.

Almuerzo disponible previa reserva.

L’événement Randonnée de la Saint Pierre Salles a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Coeur de Bastides