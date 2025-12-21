Randonnée de la Vicqouise 51ème édition

Vicq-sur-Nahon Indre

Début : 2026-03-15 07:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Randonnée pédestre 9,5- 12 14 et 17 km.

Inscription dès 7h30

Organisée par la FFRandonnée. .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 60 04 61 domibor28@gmail.com

English :

Hiking: 9.5- 12 14 and 17 km.

