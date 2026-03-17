Randonnée de la Vigne de Beauregard Graçay
Randonnée de la Vigne de Beauregard Graçay dimanche 12 avril 2026.
Randonnée de la Vigne de Beauregard
Graçay Cher
Tarif : 2 – 2 – 3.5 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
3 circuits de 6 ; 12 et 18 km
3 circuits de 6 ; 12 et 18 km 2 .
Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire
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English :
3 circuits of 6, 12 and 18 km
L’événement Randonnée de la Vigne de Beauregard Graçay a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON