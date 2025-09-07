Randonnée de l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye
Randonnée de l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée de l’Abbaye
1 Place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Début : 2025-09-07 07:30:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Ne manquez pas la 20e édition de la randonnée VTT, marche et Gravel de Fontevraud-l’Abbaye, organisée par l’entente communale Montsoreau-Fontevraud.
Les départs seront donnés à partir de 7h30 au foyer Yves-Duteil de Fontevraud. À l’occasion de cet anniversaire, un gobelet souvenir sera offert à chaque participant.
Plusieurs circuits vallonnés seront proposés, adaptés à tous les niveaux, pour vous faire découvrir les magnifiques paysages des coteaux de la Vienne. Cette randonnée conviviale est ouverte aussi bien aux familles qu’aux sportifs aguerris.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 7h30. .
1 Place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 76 07 50
English :
Don?t miss the 20th edition of the Fontevraud-l?Abbaye mountain bike, walking and gravel race, organized by the Montsoreau-Fontevraud community association.
German :
Verpassen Sie nicht die 20. Ausgabe der Mountainbike-, Wander- und Gravel-Wanderung in Fontevraud-l’Abbaye, die von der Gemeindevereinigung « entente communale » Montsoreau-Fontevraud organisiert wird.
Italiano :
Da non perdere la 20ª edizione della gara di mountain bike, a piedi e su sterrato di Fontevraud-l’Abbaye, organizzata dall’associazione comunitaria Montsoreau-Fontevraud.
Espanol :
No se pierda la 20ª edición de la carrera de bicicleta de montaña, marcha a pie y gravilla de Fontevraud-l’Abbaye, organizada por la Mancomunidad de Montsoreau-Fontevraud.
L’événement Randonnée de l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME