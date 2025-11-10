Randonnée de l’Arconce Saint-Didier-en-Brionnais

Randonnée de l’Arconce

Salle Polyvalente Saint-Didier-en-Brionnais Saône-et-Loire

7 et 10 km 1 ravitaillement. 13,5 km 2 ravitaillements. 18 et 22 km 3 ravitaillements. Pain perdu à l’arrivée. .

Salle Polyvalente Saint-Didier-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 90 62

