Randonnée de l’Arconce Saint-Didier-en-Brionnais
Randonnée de l’Arconce Saint-Didier-en-Brionnais dimanche 15 février 2026.
Randonnée de l’Arconce
Salle Polyvalente Saint-Didier-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
Date(s) :
2026-02-15
7 et 10 km 1 ravitaillement. 13,5 km 2 ravitaillements. 18 et 22 km 3 ravitaillements. Pain perdu à l’arrivée. .
Salle Polyvalente Saint-Didier-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 90 62
English : Randonnée de l’Arconce
German : Randonnée de l’Arconce
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée de l’Arconce Saint-Didier-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)