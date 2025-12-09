Randonnée de l’Ascension La Chapelle-Saint-Sauveur
Randonnée de l’Ascension La Chapelle-Saint-Sauveur jeudi 14 mai 2026.
Randonnée de l’Ascension
Espace Robelin La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire
Randonnée ouverte aux piétons, vététistes, cavaliers et attelages. 3 circuits proposés de 7, 13 et 26 km environ.
Café et brioche offerts au départ, un ravitaillement à mi-parcours. Possibilité de plateaux repas à l’ arrivée (sur inscription). .
