Randonnée de l’écluse Salle de sports Sèvremont

Randonnée de l’écluse

Salle de sports La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association Écluse organise sa randonnée annuelle.

Départ de la salle de sport de La Pommeraie-sur-Sèvre entre 7h30 et 10h.

5 circuits de 6 à 21 km.

Ravitaillements sur les parcoures, pensez à emmener votre gobelet.

Sandwich et boisson à l’arrivée. .

Salle de sports La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 23 33 06 lecluse.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Écluse association organizes its annual hike.

L’événement Randonnée de l’écluse Sèvremont a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges