Randonnée de l’écluse Salle de sports Sèvremont
Randonnée de l’écluse Salle de sports Sèvremont dimanche 3 mai 2026.
Randonnée de l’écluse
Salle de sports La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont Vendée
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
L’association Écluse organise sa randonnée annuelle.
Départ de la salle de sport de La Pommeraie-sur-Sèvre entre 7h30 et 10h.
5 circuits de 6 à 21 km.
Ravitaillements sur les parcoures, pensez à emmener votre gobelet.
Sandwich et boisson à l’arrivée. .
Salle de sports La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 23 33 06 lecluse.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Écluse association organizes its annual hike.
L’événement Randonnée de l’écluse Sèvremont a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges