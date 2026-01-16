Randonnée de l’école Rue Général Leclerc Donzy

Randonnée de l’école

Rue Général Leclerc Ecole primaire Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Participez à cette randonnée pédestre, cyclo et VTT, organisée par l’école de Donzy. Départ de la cour de l’école primaire. Inscriptions sur place à partir de 7h30. Quatre parcours de marche 8, 12, 16 et 19 km. Quatre parcours cyclo 17, 29, 56 et 67 km. Quatre parcours VTT 16, 26, 35 et 46 km. Tombola gratuite, ravitaillements et pot de l’amitié à l’arrivée. .

Rue Général Leclerc Ecole primaire Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 31 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée de l’école

L’événement Randonnée de l’école Donzy a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire