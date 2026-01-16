Randonnée de l’école Rue Général Leclerc Donzy
dimanche 29 mars 2026
Randonnée de l’école
Rue Général Leclerc Ecole primaire Donzy Nièvre
Début : 2026-03-29 07:30:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
Participez à cette randonnée pédestre, cyclo et VTT, organisée par l’école de Donzy. Départ de la cour de l’école primaire. Inscriptions sur place à partir de 7h30. Quatre parcours de marche 8, 12, 16 et 19 km. Quatre parcours cyclo 17, 29, 56 et 67 km. Quatre parcours VTT 16, 26, 35 et 46 km. Tombola gratuite, ravitaillements et pot de l’amitié à l’arrivée. .
Rue Général Leclerc Ecole primaire Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 31 44
