RANDONNÉE DE L’ÉTÉ La Salvetat-sur-Agout vendredi 25 juillet 2025.

Place de Compostelle La Salvetat-sur-Agout Hérault

Randonnée de 13 km (niveau moyen), sur les traces des pèlerins de Compostelle, de la Salvetat-sur-Agout à Villelongue. Repas tiré du sac. Retour en minibus.

Place de Compostelle La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie los.passejaires@gmail.com

English :

13 km hike (level: medium), in the footsteps of the Compostelle pilgrims, from La Salvetat-sur-Agout to Villelongue. Packed lunch. Return by minibus.

German :

Wanderung von 13 km (Niveau: mittel), auf den Spuren der Pilger von Compostela, von La Salvetat-sur-Agout nach Villelongue. Mahlzeit aus dem Rucksack. Rückfahrt mit dem Minibus.

Italiano :

Cammino di 13 km (livello: medio), sulle orme dei pellegrini di Compostela, da La Salvetat-sur-Agout a Villelongue. Pranzo al sacco. Ritorno in minibus.

Espanol :

Caminata de 13 km (nivel: medio), siguiendo las huellas de los peregrinos de Compostela, desde La Salvetat-sur-Agout hasta Villelongue. Almuerzo para llevar. Regreso en minibús.

