Randonnée de l’Obiou – Stade Michel ZEWULKO La Mure, 21 juin 2025 07:00, La Mure.

Isère

Randonnée de l'Obiou

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Accompagné d’un adulte

Date :

Début : 2025-06-21 07:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Vivez la 35e édition de la Randonnée à vélo de l’Obiou !

Stade Michel ZEWULKO Rue Albert Luyat

La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 58 88 39 cyclotouristematheysins@gmail.com

English :

Experience the 35th edition of the Obiou Bike Ride!

German :

Erleben Sie die 35. Ausgabe der Randonnée à vélo de l’Obiou!

Italiano :

Vivete la 35a edizione della pedalata di Obiou!

Espanol :

¡Viva la 35ª edición de la marcha ciclista de Obiou!

