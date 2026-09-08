Randonnée de Noël Rue du Régiment de Maisonneuve Longueville-sur-Scie
dimanche 6 décembre 2026 · Rue du Régiment de Maisonneuve · Longueville-sur-Scie
Informations pratiques
Longueville-sur-Scie
Randonnée de Noël
Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée de Noël (10kms) le 6 décembre.
Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de la mairie.
Réservation obligatoire / 5€ par personne.
Les chiens sont autorisés.
N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis ! .
Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06 fitnessclublongueville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée de Noël
L’événement Randonnée de Noël Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime)
- Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie 14 novembre 2026
- Trail – La traversée des Vallées Longueville-sur-Scie 14 novembre 2026