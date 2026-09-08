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Randonnée de Noël Rue du Régiment de Maisonneuve Longueville-sur-Scie

dimanche 6 décembre 2026 · Rue du Régiment de Maisonneuve · Longueville-sur-Scie

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue du Régiment de Maisonneuve
Adresse
Parking de la Mairie
Ville
76590 Longueville-sur-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Longueville-sur-Scie

Randonnée de Noël

Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée de Noël (10kms) le 6 décembre.
Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de la mairie.
Réservation obligatoire / 5€ par personne.
Les chiens sont autorisés.
N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis !   .

Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06  fitnessclublongueville@gmail.com

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English : Randonnée de Noël

L’événement Randonnée de Noël Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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