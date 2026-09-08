Randonnée de Noël Rue du Régiment de Maisonneuve Longueville-sur-Scie

Informations pratiques

Longueville-sur-Scie

Randonnée de Noël

Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée de Noël (10kms) le 6 décembre.

Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de la mairie.

Réservation obligatoire / 5€ par personne.

Les chiens sont autorisés.

N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis ! .

Rue du Régiment de Maisonneuve Parking de la Mairie Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06 fitnessclublongueville@gmail.com

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English : Randonnée de Noël

L’événement Randonnée de Noël Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux