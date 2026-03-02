Randonnée de Pâques

Bellegarde Loiret

2026-04-05 07:00:00

2026-04-05

2026-04-05

Randonnée de Pâques

Randonnée pédestre de Pâques à l'occasion de la Foire aux Rosiers. Organisée par le Rando Club des Roses. Départ des granges du Château. Parcours 22 -18 14 -10 et 5 kms. Pot de l'amitié à l'arrivée.

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 45 07 81

English :

Easter hike

