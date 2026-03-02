Randonnée de Pâques Bellegarde
Randonnée de Pâques Bellegarde dimanche 5 avril 2026.
Randonnée pédestre de Pâques à l’occasion de la Foire aux Rosiers. Organisée par le Rando Club des Roses. Départ des granges du Château. Parcours 22 -18 14 -10 et 5 kms. Pot de l’amitié à l’arrivée. .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 45 07 81
