Randonnée de Pâques La Chapelle-sur-Aveyron
Randonnée de Pâques La Chapelle-sur-Aveyron dimanche 12 avril 2026.
Randonnée de Pâques
La Chapelle-sur-Aveyron Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:45:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée de Pâques
Randonnée de Pâques. Accueil des 9h45, départ 10h. Parcours de 6 et 9km. Participation 2€. Pot de l’amitié offert à l’arrivée. Rendez-vous à l’étang de La Chapelle. renseignements 06 31 94 53 90 2 .
La Chapelle-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 94 53 90
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English :
Easter hike
L’événement Randonnée de Pâques La Chapelle-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD