Randonnée de Pâques

La Chapelle-sur-Aveyron Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:45:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée de Pâques

Randonnée de Pâques. Accueil des 9h45, départ 10h. Parcours de 6 et 9km. Participation 2€. Pot de l’amitié offert à l’arrivée. Rendez-vous à l’étang de La Chapelle. renseignements 06 31 94 53 90 2 .

La Chapelle-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 94 53 90

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English :

Easter hike

L’événement Randonnée de Pâques La Chapelle-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD