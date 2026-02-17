Randonnée de Pâques

Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

2026-04-05

2026-04-05

2026-04-05

2 circuits sont proposés au départ de la salle des fêtes du village le matin deux parcours pour la marche 10 et 20 kms deux parcours pour le circuit VTT 20 et 35 kms et 1 circuit pour les enfants (chasse aux oeufs). Ravitaillement en cours de parcours et repas possible au retour pour ceux qui le désirent.

Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 93 91 48

