Randonnée de Pâques

Rue Principale Saint-Victor Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Randonnée de pâques

Le Comité des Fêtes organise une randonnée de Pâques avec 2 parcours de 5 et 10 km inscriptions sur place et départ à 9h30 de la salle des fêtes, participation 5 € par personne avec un verre de l’amitié à l’arrivée, plus d’infos au 06 37 20 74 05

Randonnée de pâques

Le Comité des Fêtes organise une randonnée de Pâques avec 2 parcours de 5 et 10 km inscriptions sur place et départ à 9h30 de la salle des fêtes, participation 5 € par personne avec un verre de l’amitié à l’arrivée, plus d’infos au 06 37 20 74 05 .

Rue Principale Saint-Victor 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 20 74 05

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English : Randonnée de Pâques

Easter hike

The Comité des Fêtes is organizing an Easter hike with 2 routes of 5 and 10 km: registration on site and departure at 9:30 am from the salle des fêtes, participation 5 ? per person with a glass of friendship at the finish, more info on 06 37 20 74 05

L’événement Randonnée de Pâques Saint-Victor a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne